Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в четвъртък, 13 ноември 2025 г., от 10.00 часа. То ще се проведе в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.Дневният ред включва проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.; проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и проект на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г., съобщиха от министерството.