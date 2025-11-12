Тристранният съвет ще проведе извънредно заседание
© Булфото
Дневният ред включва проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.; проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и проект на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г., съобщиха от министерството.
Още по темата
/
Лидия Шулева: Необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор е проблем, надвишава реалните нива на инфлация
11.11
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
11.11
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
10.11
ДСБ за Бюджет 2026: При ръст на заплатите в бюджетната сфера, държавата натиска частния сектор да прави същото
10.11
Още от категорията
/
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
12:33
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември!
12:17
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:12
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.