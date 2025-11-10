Трогващ жест от непознат в памет на Сияна
Бащата споделя, писмо, което е открил на лобното място на загиналото момиченце. Писмото било придружено от плюшено мече с история. Ето какво гласи написаното:
Това е Пухчо - моето любимо плюшено мече от детството…
Вече пораснах, но той носи в себе си
най-нежката, топла част от мен.
И сега го оставям на теб, Сиянка…
Защото ти не успя да доиграеш своето детство.
Никога няма да бъдеш забравена.
"Мечето е прибрано и е в галерията на Сияна, нямаше как да го оставя на пътя.
Благодаря от сърце!", пише във Фейсбук Николай Попов
Скалите на пристанището в Приморско разказват история: Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна
