Мъж разказа в социалонте мрежи трогваща история, която се е случила именно на Коледа.Ето какво разказва във Facebook той:Възрастна жена поднесе с колата си по пътя за Берковица и се обърна в канавката. Спрях. Полицаите, които вместо да са със семействата си на този светъл празник бяха на работа и бяха пристигнали на място първи. Спряха още коли и за минути се събрахме хора, които нямаше как да не помогнат и да не спасят положението.Коледно чудо - една жена ще се прибере на топло при близките си, а ние показахме, че в трудните моменти сме хора."Винаги съм вярвал, че сме сплотен народ, но просто често ни убеждават в обратното", пише още той.ви съветва да не тръгвате на път, ако автомобилът ви не е подговен за зимните условия!