Тръмп сменя министъра на вътрешната сигурност
Мълин ще замени на този пост Кристи Ноем, чиято работа, според медиите, през последните месеци беше активно критикувана от много републикански политици. По-специално, тяхното недоволство беше предизвикано от реакцията на Ноем на смъртта по-рано тази година на двама протестиращи, които бяха убити от американските правоохранителни органи.
Тръмп в публикацията си увери, че Ноем е постигнала "изключителни резултати“ и в бъдеще ще заема поста на специален пратеник, отговарящ за въпросите на сигурността на американския континент.
Съгласно процедурата, Мълин сега трябва да премине одобрение в Сената за поста министър.
Министерството на вътрешната сигурност на САЩ по своите функции е подобно на министерствата на вътрешните работи в други страни.
