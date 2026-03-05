Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в края на март министерството на вътрешната сигурност ще бъде оглавено от републиканския сенатор Маркуейн Мълин. "Имам удоволствието да съобщя, че много уважаваният сенатор от прекрасния щат Оклахома Маркуейн Мълин на 31 март 2026 г. ще стане министър на вътрешната сигурност на САЩ“, написа той в социалната мрежаМълин ще замени на този пост Кристи Ноем, чиято работа, според медиите, през последните месеци беше активно критикувана от много републикански политици. По-специално, тяхното недоволство беше предизвикано от реакцията на Ноем на смъртта по-рано тази година на двама протестиращи, които бяха убити от американските правоохранителни органи.Тръмп в публикацията си увери, че Ноем е постигнала "изключителни резултати“ и в бъдеще ще заема поста на специален пратеник, отговарящ за въпросите на сигурността на американския континент.Съгласно процедурата, Мълин сега трябва да премине одобрение в Сената за поста министър.Министерството на вътрешната сигурност на САЩ по своите функции е подобно на министерствата на вътрешните работи в други страни.