Трябва ли да събуваме обувките си, когато сме на гости?

© Когато сте на гости някъде със сигурност сте се сблъсквали с дилемата дали да останете с обувките си или да предложите да ги събуете на входа. Това е неудобна социална церемония, потопена в културни традиции и лични предпочитания, да не говорим за опасенията относно външния вид или миризмата на откритите крака. Но като събуете обувките си, може да направите услуга на здравето на вашия домакин. Ето защо психолозите все по-често препоръчват да оставяте обувките си пред вратата, пише National Geographic.



Кой си събува обувките вкъщи



Чудно e, че за някои хора е неудобно да събуят обувките си преди да влязат вътре. Все пак това действие е спорно, но то е и културно обусловено. Събуването на обувките преди влизане в дома е "символичен акт на преминаване на границата между публичното и личното“, пише Луцина Александрович-Пендич, специалист по междукултурни комуникации. В някои пространства, като джамиите, тази граница разделя свещеното и светското. Но практиката на събуване е широко разпространена в целия свят, включвайки различни елементи и обосновки.



В Югоизточна Азия, например, отоплителните системи, мебелите и дори архитектурата насърчават една култура без обувки. В Нова Зеландия ходенето бос е обичайно както на закрито, така и на открито, докато повечето германци носят специални "домашни обувки“ в дома си вместо тези, които носят навън.



В САЩ събуването на обувки е малко по-спорно. Проучване на CBS/YouGov, проведено през 2022 г., установява, че 63% от американците казват, че събуват обувките си у дома, но само 24% молят гостите си да последват примера им.



Какво казват експертите по етикет



Има толкова много причини да събуете обувките си – от желание да не внасяте кал или мръсотия в дома до показване на уважение към вашия домакин. Но може ли експертите по етикет да имат отговор? Оказва се, че няма еднозначен отговор.



"Да помолите гостите да си събуят обувките си е равносилно на това да кажете, че цените подовата си настилка повече от техния комфорт“, пише екипът зад Miss Manners, докато специалистката по етикета Пеги Поуст вярва, че "една домакиня има право да поиска от гостите си да се събуят."



Има ли научна причина да останете с обувките си вътре



Въпреки че експертите по етикет не са единодушни, учените разполагат с много доказателства в подкрепа на идеята, че обувките внасят нежелана мръсотия, въпреки че непосредствените опасности от тази мръсотия за човешкото здраве остават неясни.



Анализ от 2023 г. установява, че повече от половината от всички прахови частици в затворените помещения идват отвън. Изследователите предупреждават, че всичко - от олово до фекална материя, може да полепне по обувките ви.



И някои от патогените, които внасяте вътре, могат да бъдат смъртоносни. Проучване от 2017 г. анализира подметките на обувките на 280 участници и установява, че 26,4% са положителни за Clostridium difficile. Известна също като C. diff, бактерията е силно заразна, причинява възпаление на дебелото черво, диария и болки в стомаха, и е свързана с повтарящи се инфекции. C. diff причинява около половин милион инфекции - и 29 000 смъртни случая - в Америка всяка година. Едно още по-ужасно проучване от 2022 г. разглежда C. diff върху обувките на здравните работници, като съпоставя щамовете бактерии, открити върху обувките им, с щамовете при хоспитализираните пациенти с C. diff в 74% от случаите.



Килимите могат да бъдат особено гостоприемни към външната мръсотия.



"Килимите са резервоари, които действат както като източник, така и като склад на прах“, отбелязват специалистите по околната среда в проучване от 2019 г., разглеждащо въздействието на килимите върху химията и микробиологията на закрито. Изследването заключава, че вдишването или поглъщането, а не абсорбирането през кожата, е най-вероятният път към заболяване, причинено от това, което се съдържа в килимите. Но пълната степен на риск за човешкото здраве все още се проучва.



Някои учени и лекари обаче отхвърлят идеята за събуване на обувките на закрито по причини, свързани с опасности за здравето, като например наранявания на краката, които се увеличават през първите дни на пандемията от COVID-19 (когато хората прекарват повече време у дома) и шансът да се заразят с кожно заболяване като микоза, брадавици или метицилин-резистентният стафилокок (MRSA). Освен това босото ходене може да причини напукани пети и да направи обитатели на дома податливи на падания и ортопедични наранявания.



"За" домашните обувки



Патогени, потенциални наранявания, чужд материал - всичко може да се разглежда като аргумент да държите обувките здраво на краката си. Но много експерти по околна среда твърдят, че има лесен начин тези опасности да бъдат намалени: Просто свалете обувките си за навън, преди да влезете вътре.



"Можете да предприемете основни стъпки, за да намалите до минимум мръсотията, навлизаща в дома ви“, казва Марк Патрик Тейлър, главен учен към Службата за опазване на околната среда във Виктория, Австралия. Тейлър, който участва в проучването от 2023 г., което установява, че повечето прах в затворени помещения произхожда отвън, казва, че си струва да избегнете риска от патогени и замърсители, като се уверите, че те никога не влизат в къщата. Той отбелязва, че внесеният от външната мръсотия прах ще си проправи път към повърхностите на мебелите и дори в храните и напитките. "Не искате да поглъщате микрограми изпражнения от кучето на съседа си“, казва Тейлър.



За да избегнете това, Тейлър препоръчва да вземете две изтривалки - едната да стои точно пред вратата ви, а другата вътре. Не можете да си позволите нови изтривалки? Кърпите също вършат работа, казва той. След като влезете, продължава той, обуйте чифт домашни обувки или чехли, и от време на време избърсвайте подметките им.



"Вашият дом е вашата крепост“, казва Тейлър. "Не са необходими много пари или време, за да се предприемат тези лесни, ефективни стъпки. Без загуби, без вреда."