На българския пазар на недвижими имоти отново е модерно да се купува "на килограм“. Еуфорията е толкова голяма, че мнозина се впускат в сделки без да мислят особено. Логиката често е проста: "Нали е тухла, значи е злато.“ Реалността обаче може да е различна – тухлата може и да е стабилна, но ако е върху "блато“ от лошо планиране, инвеститорът лесно може да затъне.Брокерът и собственик на агенция от Пловдив Мирослав Язов заявява, че много купувачи днес избират имот само защото "всички купуват“. Рядко се прави сметка колко ще струва ремонтът, ако апартаментът е "на шпакловка“, дали наемът ще покрива вноската по кредита или какво ще се случи, ако цените паднат с 10–15%. Един прост тест може да ви спаси: попитайте се – "Ако никой не купи от мен след 5 години, мога ли да живея в този имот и да си го позволя?“ Ако отговорът е "не“ – по-добре изчакайте.Друга честа грешка е купуването без ясен план как ще се плаща. Да подпишеш договора и да качиш снимка във Facebook е лесно. Да плащаш вноски години наред – това е друга история, особено ако имате два-три имота на кредит и разчитате, че "ще ги продам на печалба“. Лихвите растат, наемите не винаги покриват кредита, а сигурността на работата ви може да се промени. Експертите съветват да правите "стрес тест“ – сметнете колко ще ви струва, ако лихвите скочат с 2% или ако имотът стои празен половин година. Ако сметката не излиза, паузата може да се окаже най-добрата инвестиция.Язов предупреждава още: "На пазара винаги ще има възможности, но и рискове. Разликата между успешната и провалена сделка често е в това дали сте мислили с главата си или сте следвали стадото.“ Този коментар е особено важен, когато става дума заизбора на продавач и брокер, защото правилният партньор може да ви спаси от сериозни грешки.Третият капан е сляпото доверие на продавача. "Сградата е луксозна, строителството е перфектно, апартаментът е уникален“ – звучи познато? Продавачът е там, за да ви убеди, а не да бъде ваш приятел. Истинската картина ще видите, ако проверите обект на същия строител, който е на поне 5 години, и чуете мнението на живеещите там. Визуализациите в брошурите показват мечта, не реалност.И накрая – брокерите. Да, има изключителни професионалисти, но не всеки, който ви се усмихва и предлага "ексклузивна оферта“, мисли за вашето бъдеще. Работете с хора, които имат доказан опит или са препоръчани от реални клиенти. Задавайте им трудни въпроси – за конструкция, за документи, за законови промени. Ако се дърпат или ви мотаят, просто си тръгнете.