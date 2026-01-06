Американският университет в България в Благоевград е висшето учебно заведение, в което кандидатстват учениците с най-висок среден успех от дипломите за средно образование. Това показват данните от Рейтинговата система на висшите училища в България.Средният успех на студентите, приети в университета, е 5,68.На второ място, със среден успех 5,55, се нарежда Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, който е водещ сред държавните висши училища.След него са Софийският университет "Св. Климент Охридски“ и Варненският свободен университет, като и двата отчитат среден успех от 5,51.Но до тук с отличниците. Сред университетите с най-висок успех на приетите студенти са още Националната художествена академия в София, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, Медицинският университет в Пловдив и Националната музикална академия в София. Средният успех на приетите в тези висши училища е между 5,44 и 5,41.