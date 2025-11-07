Търговци: Масово хората започнаха да плащат с монети
От дни в този хранителен магазин в Ямбол хората масово пазаруват с монети, отчита собственикът Антоанета Терзиева.
"Сигурно имам 2000 на монети, бели, жълти, хората ги носят и пазаруват, няма как да ги върнеш", казва пред bTV Антоанета Терзиева, собственик на магазин.
"Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките", добави още тя. И клиентите потвърждават: "Имам, даже имам пет литрова дамаджанка, ей такава, е пълна", сподели Ивана, пенсионер.
Търговците плащат с монети и към дистрибуторите. "С торбички, с торбички. От търговците към вас? Да, и ние по веригата напред", твърди Александър Челебиев, дистрибутор.
В столицата касовото плащане, особено с монети, е все по-рядко. Повече се ползват банковите карти, показва проверката ни. "Предполагам, че съм като повечето хора вече достатъчно на дигитална валута, през карта. Физическите, които държа, са много малко", споделя Иванка Маринова.
"Обикновено не ми дрънкат монети в джоба", каза Лиляна Спасова. "Ей тука в аптеката. Те по принцип взимат монети", коментира Симеон Стайков.
До скоро в големите търговски вериги имаше машини, на които клиентите можеха да обменят монетите си за ваучер или банкноти. Заради трудностите пред супермаркетите, голяма част от тях вече са премахнали машините си.
"Може би най-голямото предизвикателство, колкото и абсурдно да звучи, е темата с монетитe. Първо те са обемни, тежки и изключително трудни за съхранение и транспорт", коментира Николай Вълканов, изп. директор на Сдружението за модерна търговия.
Големите търговци обаче допълват, че до приемане на еврото, а и месец след това, стотинките са законово средство за разплащане. Любопитно е, че към момента евро центовете не влизат в количките за пазаруване на големите търговски вериги. От Сдружението за модерна търговия успокоиха, че супермаркетите ще намерят решение и на този щрих.
Големите вериги апелират още и клиенти, и търговци да бъдат толерантни, когато се използват повече монети.
