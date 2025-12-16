Търговец: Рискувам санкции за липса на евромонети въпреки опитите ми да се подготвя
©
Търговецът Божидар Шикеров вече пети пореден ден се сблъсква с невъзможност да се снабди с необходимото ресто в евромонети.
По думите му, като юридическо лице той е направил няколко опита да закупи стартови пакети с евромонети на стойност 200 лева от клон на банка ОББ в Айтос. При първото си посещение служителите му обяснили, че наличностите са изчерпани. Ден-два по-късно ситуацията се повторила, а при третото му посещение в понеделник той отново получил отговор, че пакети няма и дори не се очаква скоро да бъдат доставени.
"Многократните посещения се оказват напълно напразни. Най-притеснителното е, че въпреки усилията ми да се подготвя навреме, при реалното въвеждане на еврото проверяващите органи могат да ме санкционират за липса на ресто в евромонети“, коментира Шикеров.
Според него търговците са поставени в изключително противоречива ситуация – от една страна се изисква пълна готовност за прехода към новата валута, а от друга не им се осигурява реална възможност да се снабдят с необходимите средства.
Шикеров не крие притесненията си за нормалното функциониране на бизнеса. В заведения като неговото ежедневният оборот изисква постоянна наличност на дребни монети. Липсата им може да доведе до напрежение с клиенти, забавяне на обслужването и реални финансови загуби.
"Не търся привилегии, а работеща и предвидима система, която да позволява на коректните търговци да спазват правилата“, подчертава той.
Проблемът не е изолиран. В много малки населени места и редица банкови клонове в страната първоначално липсваха достатъчни количества стартови комплекти с евромонети, за да се отговори на засиления интерес от страна на граждани и търговци. По темата омбудсманът вече сезира Българската народна банка с настояване за по-добра организация и по-ясна комуникация с обществото.
Големият интерес доведе и до струпване на хора и дълги опашки пред клоновете на БНБ и някои търговски банки, особено в първите дни от продажбата на пакетите. Към момента снабдяването с евромонети остава изключително трудно за много хора и бизнеси, а времето до реалното въвеждане на еврото неумолимо намалява.
Още по темата
/
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
11:21
Коста Стоянов, депутат от ПП "Възраждане" от Варна: Еврозоната трябва да бъде отложена след оставката
15.12
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
13.12
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
12.12
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
11.12
Още от категорията
/
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
11:54
Нов Закон за потребителските кредити: Предвижда се таван на лихвите и годишния процент на разходите
08:53
Очаква ни студена утрин
15.12
Д-р Любенова: Предлагайки свои кандидатури за ЮНЕСКО, България заявява ясно своята цел да работи за опазването на своите жизнени знания, умения и практики
15.12
Основател на фондацията DevHubOne: Целта на "Аркада с мисия" е да превърне чрез игра по-целенасочено забавлението в по-голяма заинтересованост от опазването на планетата Земя
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.