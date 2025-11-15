Ekathimerini.
Инцидентът е станал около 5.30 ч. сутринта на 99-ия километър, близо до паркинг.
Автобусът се е ударил в мантинелата и е продължил да се движи безконтролно няколко метра, преди да спре на разделителната лента.
Петима пътници и шофьорът са получили леки наранявания и са били откарани в болница в Тива за лечение.
Туристически автобус от Солун за Атина катастрофира, има ранени
