Министерски съвет прие Решение за разрешаване влизането и пребиваването във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, пристанище Бургас и База "Гранични полицейски кораби“ - Созопол при Регионална дирекция "Гранична полиция“ - Бургас, на кораб TCSG - 90 на Командването на Бреговата охрана на Република Турция със статут на държавен кораб или TCSG - 313 (Резервен), в периода от 6 октомври 2025 г. до 9 октомври 2025 г. във връзка с провеждането на дейност "Посещение на гранично-полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България“ от Плана за двустранно сътрудничество между Главна дирекция "Гранична полиция“ при Министерството на вътрешните работи и Командването на Бреговата охрана на Република Турция.Целта на дейността "Посещение на гранично-полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България“, е повишаване на ефективността на бреговата охрана чрез наблюдение на морска граница, превенция и борба с трансграничната престъпност, координирани действия между Главна дирекция "Гранична полиция“ и Бреговата охрана на Република Турция. Това съобщиха от пресцентъра на МС.