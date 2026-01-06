Турски товарен кораб заседна в Черно море, след като се отклони на юг от Керченския проток (Крим) и се наводни. Това съобщи Главната дирекция по морски въпроси на Турция в профила си в Х.Всичките 11 членове на екипажа на турския кораб HAPPY ARAS, който се е носил по течението в Черно море, са слезли безопасно под координацията на AAKKM (Антикипърски център за контрол на въздушното движение). Екипажът е в добро здравословно състояние.Не са предоставени допълнителни подробности относно причината за дрейфа или състоянието на плавателния съд след евакуацията.