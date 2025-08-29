Сподели close
Жена използва социалната мрежа, за да потърси помощ за намирането на кола. Тя твърди, че с тази кола е извършен обир на 4-цифрена сума от склад на Зеленчуковата борса в село Огняново.

По нейни думи колата е забелязана на магистрала "Тракия" и в района на Пловдив и Пазарджик.

И призовава: "Моля, ако някой види колата, да се обади незабавно на +359 89 4014282 и на 112".