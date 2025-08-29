ЗАРЕЖДАНЕ...
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
По нейни думи колата е забелязана на магистрала "Тракия" и в района на Пловдив и Пазарджик.
И призовава: "Моля, ако някой види колата, да се обади незабавно на +359 89 4014282 и на 112".
