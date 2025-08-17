Търсят се доброволци за огнения ад край Стара Загора, предаде репортер на. Системата за ранно предупреждение и оповестяване и системата BG-ALERT беше задействана от кмета на града Живко Тодоров. В едното съобщение пише, че "Евакуация 1 Спешна евакуация. В района на 7-ми километър е възникнал опасен пожар. Кмет на община Стара Загора", а в другото "Поради възникнал пожар в района на вилна зона 7-ми километът временно се ограничава движението на автомобили в двете посоки на път 6602 между квартал Железник и село Старозагорски бани. Кмет на община Стара Загора".В социалните мрежи хора от мястото на пожара апелират ако има желаещи доброволци да се включат в гасенето да дойдат добре облечени и с обувки.