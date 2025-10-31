The Times of Israel.
Военни представители са уведомили семействата им за развитието на събитията, след като съдебните експерти са приключили с идентификацията.
Барух е бил отвлечен от ХАМАС от кибуц Беери по време на нападението. Според военните, той е бил убит по време на неуспешна мисия на израелските отбранителни сили за спасяване на заложници през декември 2023 г.
От израелските отбранителни сили заявиха, че "окончателни заключения“ относно обстоятелствата около смъртта им ще бъдат направени след приключване на експертизите в съдебномедицинския институт "Абу Кабир“ в Тел Авив.
Купър е отвлечен от ХАМАС от дома си в кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г. и според оценката на израелските въоръжени сили е бил убит в плен през февруари 2024 г. Израелските въоръжени сили потвърдиха смъртта му през юни 2024 г.
Това бе първият случай за девет дни, в който ХАМАС предаде телата на загинали заложници. Израел заяви, че групировката бави изпълнението на изискването да върне всички пленници, както е договорено в примирието, влязло в сила на 10 октомври. Останките на 11 загинали заложници все още се държат в Газа.
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХАМАС на израелските власти
©
Още по темата
/
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
13.10
Бъларинът от флотилия "Сумуд": Към мен не е имало насилие, но грубо ни влачиха по земята, и ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята
11.10
Още от категорията
/
Ако разпределим златните резерви на страната, на всеки българин ще се паднат малко над 6 грама
15:40
Фармацевти признаха: Има хора, които поставят "петно" върху целия сектор и налагат регулаторът да разследва дейността им заедно с ДАНС
14:41
Близо 340 хил. семейства ще се топлят с помощ от държавата – ето колко ще вземат за целия сезон
14:12
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
11:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.