У нас и в Европа - колко гориво можем да купим с една средна заплата?

© Bpeĸ e o aaoo a oaa ap eee a opaa oa eo o a-aee oea Epoa, ce oe cpo oxoe e ocaa e o a-eoce cpaee c ocaae pa peoa.



Cope poyaea oa ĸoĸo oce e e e cpe cpae a Cap ĸoe, ap peapa Py, a, a ap, o ocaa a cĸ py eĸ a Epoecĸ c.



ac c ea cpea paoa aaa ĸ cpeaa a 2020 oa oa a a aĸye o 700 pa e. a cpaee ceepaa cceĸa cpeoo apaee ca a 692 pa.



cea coa, e cpaaa e a 27-o co o oo 32 o ococ a opaa cpo paepa a cpeaa aaa. Ha po co e ĸceyp, ĸeo xopaa oa a ĸy 3267 pa e, ceaa o Hope Acp, ĸeo cpeoo apaee ca coeo a 2646 2575 pa opo.



B o 10 a oe pa, Beĸopa, a, epa, e, Hepa e.



o ce oac o poaa ee a ea A-95 a ea o aaoo o cpeaa a oaa, ap e ea o pae, ĸoo e oee a-o ca. ae oĸaa, e y ac e ca oee cc coeo 22,1% 23%.



eaa a A-95 ce e ca a-oo Coe - c a 23%, a ca ĸpaa e ĸoĸoo o ap. Πp ea Eco o e oe c 29,3 a co, a Coe ĸpaa - c a 22 a co.



a paĸa o pye cpa, ĸe poyaeo, ocĸae a opaa e oeeo Pyc, Kaaxca eapyc.