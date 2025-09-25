ЗАРЕЖДАНЕ...
УНСС стана част от престижна международна университетска платформа
УНСС получи покана да се присъедини към мрежата като почетен член на инициативата Ethos Universitas – признание за ангажимента на университета към етичното управление, социалната отговорност, устойчивостта, академичната култура и почтеност, както и за насърчаване на междукултурния диалог.
Всяка година мрежата отличава академични инициативи, които въплъщават олимпийския дух на етиката, простиращ се далеч отвъд спорта, за да обхване отговорното управление, устойчивото развитие, социалната отговорност и институционалната почтеност. Първият европейски лауреат ще бъде обявен по време на Европейската седмица на спорта на ЕС през септември 2026 г.
Включването на УНСС в мрежата ще допринесе за утвърждаването на позициите на университета в няколко ключови направления. То ще засили нашата ангажираност към академичната етика и насърчаването на култура на почтеност в образованието. Ще допринесе за повишаване на международната видимост и интернационализацията, както и за разширяване на академичните и бизнес партньорства с други международно признати институции и организации.
С този нов статут УНСС още веднъж доказва своята водеща роля на университет, който активно участва в развитието на глобалната академична общност и допринася за изграждането на устойчиво и отговорно бъдеще.
Повече за инициативата Ethos Universitas може да научите тук: https://pcucommittee.com/ethos/
/
