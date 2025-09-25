Сподели close
Университетът за национално и световно стопанство бе приет в престижната международна мрежа University Platform PCU Committee of Panathlon International – университетска платформа, която обединява висши училища от цял свят и обхваща над 92 държави и 350 научни организации.

УНСС получи покана да се присъедини към мрежата като почетен член на инициативата Ethos Universitas – признание за ангажимента на университета към етичното управление, социалната отговорност, устойчивостта, академичната култура и почтеност, както и за насърчаване на междукултурния диалог.

Всяка година мрежата отличава академични инициативи, които въплъщават олимпийския дух на етиката, простиращ се далеч отвъд спорта, за да обхване отговорното управление, устойчивото развитие, социалната отговорност и институционалната почтеност. Първият европейски лауреат ще бъде обявен по време на Европейската седмица на спорта на ЕС през септември 2026 г.

Включването на УНСС в мрежата ще допринесе за утвърждаването на позициите на университета в няколко ключови направления. То ще засили нашата ангажираност към академичната етика и насърчаването на култура на почтеност в образованието. Ще допринесе за повишаване на международната видимост и интернационализацията, както и за разширяване на академичните и бизнес партньорства с други международно признати институции и организации.

С този нов статут УНСС още веднъж доказва своята водеща роля на университет, който активно участва в развитието на глобалната академична общност и допринася за изграждането на устойчиво и отговорно бъдеще.

Повече за инициативата Ethos Universitas може да научите тук: https://pcucommittee.com/ethos/