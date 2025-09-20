ЗАРЕЖДАНЕ...
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
На 18 септември във Второ районно управление е образувано досъдебно производство след сигнал за открит починал мъж в изоставена къща край пл. "Кочо Честименски". При първоначалната проверка е установено, че смъртта на пловдивчанина, който водел скитнически начин на живот, е настъпила вследствие на травми от побой.
След организирани оперативни и издирвателни действия, проведени съвместно със служители от отдел "Криминална полиция", извършителят е установен и задържан. Той е на 27 години, от София, с криминалистични регистрации и присъди.
Досъдебното производство се води за престъпление по чл. 116, ал. 6, т.11, във връзка с чл. 115 от Наказателния кодекс, под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.
