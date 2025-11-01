криминалната полиция, събрала се снощи пред денонощен магазин за цигари и алкохол на ул. "Цар Симеон", е била на място заради извършено убийство.
Граждани сигнализираха в социалните мрежи, че голям район от центъра на столицата е бил отцепен.
Към този момент няма допълнителна информация около случая.
Убийство в центъра на София!
