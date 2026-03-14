Участниците в пазара на имоти трябва да се подготвят за различно от тяхното първоначално очакване
Той обобщи нагласите и на двете страни, които са участници в пазара: "Първо, една част от хората установиха, че макар и да имат имоти във време на война, те не могат да вземат имотите си и да избягат с тях. Така че на първо място оценихме мира. На второ място, голяма част от продавачите решиха да не продават имотите си и оттеглиха своите предложения от пазара, което допълнително нажежи обстановката с липсата на оферти".
"Смятам, че сме в една нова фаза на пазара, която скоро ще започне да наказва неподготвените участници", обобщи Христов пред Bulgaria ON AIR.
"Не можем да говорим за признаци на охлаждане, докато банките продължават агресивно да финансират имотните сделки. В момента сме свидетели на това, че и двете страни се ориентират в новата обстановка - на всичко, което ни се случва", посочи още експертът.
Димитър Христов заключи: "Ако трябва да прогнозираме, едно е сигурно - че ще сбъркаме. Моята препоръка към участниците на пазара винаги е била да се подготвят за различно от тяхното първоначално очакване".
