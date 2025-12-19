Ученици от 13 професионални гимназии в страната се включиха в Коледния базар на професионалните умения в МОН
Старт на инициативата даде началникът на кабинета на министъра инж. Таня Михайлова. "Убедена съм, че всички ще споделим не само радостта от настъпващите коледни празници, но и гордостта на нашите професионални гимназии“, каза тя при откриването на базара. По думите й това са училища, които не просто дават знания, а професии и умения. "Всеки един от нас иска тази човешка топлина, с която ще може да се зареди, когато посети щандовете, и да я предаде на своите близки. Благодарим, че ще допринесете Коледа да не е само един празник, а време за споделяне на топлина, на уют, на обич“, каза още Таня Михайлова на участниците в изложението. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев също разгледа щандовете с ръчно изработени продукти от ученици и учители. Те бяха поздравени и от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Михалевска.
Коледни свещници, картички, сурвачки, изящни стоки за дома, изработени от дърво, натурална козметика, сладки и солени изкушения и още много най-разнообразни продукти имаха възможност да закупят гостите на традиционния коледен базар на уменията.
Коледният базар на професионалните умения се провежда за 9-та поредна година. Организирането на изложението в МОН има за цел да популяризира и да подкрепи развитието на професионалното образование и обучение в страната. То дава възможност на учениците да покажат талантите си, като в същото време биват оценявани и усилията на техните учители. Средствата от закупените продукти в рамките на базара се влагат в различни инициативи на училищата.
Участниците:
ПГ по механизация на селското стопанство "П. К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев
ПГ "Димитраки Хаджитошин“ – гр. Враца
НПГ по горско стопанство и дървообработване "С. Младенов“ – гр. Тетевен
ПГ по кожени изделия и текстил "Д-р Иван Богоров“ – гр. Пловдив
ПГ по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив
СПГ по туризъм – гр. София
СПГ "Кн. Евдокия“ – гр. София
ПГ "Д-р Стамен Григоров“ – гр. София
ПГ по облекло "Кн. Мария Луиза“ – гр. София
ПГ по текстил и кожени изделия – тр. София
ПГ по изкуства, техника и транспорт – гр. Елин Пелин
ПГ "Велизар Пеев“ – гр. Своге
ПГ по туризъм – гр. Самоков
