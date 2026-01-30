В специална онлайн платформа четвъртокласниците могат да проверят уменията си за решаване на задачи, включени в международни изследвания от типа PIRLS. Интерактивните упражнения са достъпни на https://pirls.bg/ и имат за цел опознаване на формата, видовете текстове и начина на работа при световните проучвания на четивната грамотност и ще бъдат предоставени на всички училища.Платформата е разработена от Института по образованието по Национална програма "Умения на фокус“ в съответствие с подхода и философията на международните изследвания. Основната част от задачите акцентират върху четенето с разбиране, ориентирането в текст, извличането и интерпретирането на информация, както и върху съвременните дигитални форми на работа с текст.Виртуалното пространство може да бъде използвано в училище или самостоятелно, като част от ежедневната работа с четивни задачи. Упражненията не са подготовка конкретно за PIRLS, а възможност за спокойна и достъпна среща с различни видове литературни и информационни текстове, интерактивни въпроси и дигитална навигация в текста. Освен учениците платформата подпомага също учители и родители, представяйки им вида на съвременните задачи за четене, които се използват в международни изследвания.Международното изследване PIRLS 2026 ще се проведе тази година сред четвъртокласниците в 150 училища в различни региони на страната. За пръв път над 4000 ученици ще решават тестовете на лаптопи. За целите на националното сравнително изследване допълнително ще бъдат избрани други около 1200 четвъртокласници, които да участват в изследването със задачи на хартия.Онлайн платформата ще допринесе за повишаване на информираността, прозрачността и разбирането на международните образователни изследвания, както и за насърчаване на интереса към четенето и осмисленото общуване с текст още в началния етап на образование. Виртуалното пространство ще се развива и допълва поетапно с нови интерактивни задачи, което ще разширява възможностите за опознаване на различни типове текстове и въпроси.