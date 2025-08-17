ЗАРЕЖДАНЕ...
Ученик и негов роднина са открити мъртви, влезли в морето при червен флаг
В момента се извършва оглед, като предстои телата да бъдат откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ "Бургас". Двамата са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влязла в морето, за да се освежи.
Четирима мъже от групата успели да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина били завлечени от мъртвото вълнение. В издирвателните действия, затруднени от отривистия вятър, високите вълни и бурното море, от четвъртък следобед до днес се включили: дрон на РДГП Бургас за облитане на района, използвана е интегрираната система на "Гранична полиция" за наблюдение, търсене и спасяване в български морски пространства във взаимодействие с Морския спасителен център, катер и дежурения гранично полицейски кораб. По случая в РУ Несебър е образувано досъдебно производство.
