Учители от цялата страна се събраха да обменят идеи за преподаване чрез експерименти
Фeстивалът се провежда веднъж на две години и следва принципа "от учители за учители“, като всяка представена практика е изцяло приложима в класната стая. Основната му цел е насърчаване на общуването между учителите и разпространението на иновативни и полезни методи на обучение.
Тази година във фестивала участваха 33 проекта от 17 населени места. Учителите представиха свои разработки и експерименти, като демонстрираха как науката може да бъде разбираема и близка до ежедневието на учениците.
В направление "Работилници“ първо място спечели проектът "Не на микропластмасата – скритият враг в природата“ на Дияна Караиванова от СУ "Панайот Волов“ в Шумен. Нейните ученици показаха как могат да се създават екологични алтернативи на козметични и битови продукти, включително домашни сапуни и ексфолианти от кафе.
На второ място бе класиран проектът "Eco Magic: Transforming Trash“ на Боряна Пендарова от СУ "Св. св. Кирил и Методий“ във Велинград. Нейният екип демонстрира как отпадъчните материали могат да се превърнат в изкуство и полезни предмети.
Третото място зае проектът "С грижа за птиците през зимата“ на Василка Кръстева от Кюстендил, в който участниците изработиха хранилки от биоразградими материали.
В направление "Щанд“ бяха наградени осем проекта. Големият победител е проектът "Зелени алтернативи за бъдещето – от игра до иновация“, реализиран от ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров“, ОУ "Стефан Пешев“ и ДГ "Радост“ – Севлиево. Екипът от учители успява да обедини деца и ученици от различни възрасти, които работят съвместно за намирането на екологични решения.
Второ място спечели "Невидими, но силни, лоши и добри“ на Ванина Минева и Яна Иванова от ДГ №66 "Елица“ в Панчарево. Проектът запознава най-малките с микроорганизмите и лъченията по достъпен начин.
Третото място зае "Мисия Земя–Марс“ на Ива Пейкова от СУ "Васил Левски“ в Севлиево. Те представиха иновативна игра, разработена с помощта на изкуствен интелект, която учи учениците на физика чрез космически мисии.
Останалите участници получиха поощрителни награди.
Фестивалът се организира от Националния организационен комитет на програмата "Наука на сцената“, Община Севлиево, РУО-Габрово, СУ "Васил Левски“ – Севлиево и Съюза на физиците в България, със съдействието на Фондация "Еврика“, SAP България и Фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Събитието се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
