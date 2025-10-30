Учители от различни населени места се събраха в Севлиево, за да споделят идеи, опит и добри практики за преподаване чрез експерименти. Инициативата се проведе в рамките на десетото юбилейно издание на Националния фестивал "Наука на сцената“, който тази година постави акцент на съвременното STEM образование.Фeстивалът се провежда веднъж на две години и следва принципа "от учители за учители“, като всяка представена практика е изцяло приложима в класната стая. Основната му цел е насърчаване на общуването между учителите и разпространението на иновативни и полезни методи на обучение.Тази година във фестивала участваха 33 проекта от 17 населени места. Учителите представиха свои разработки и експерименти, като демонстрираха как науката може да бъде разбираема и близка до ежедневието на учениците.В направление "Работилници“ първо място спечели проектът "Не на микропластмасата – скритият враг в природата“ на Дияна Караиванова от СУ "Панайот Волов“ в Шумен. Нейните ученици показаха как могат да се създават екологични алтернативи на козметични и битови продукти, включително домашни сапуни и ексфолианти от кафе.На второ място бе класиран проектът "Eco Magic: Transforming Trash“ на Боряна Пендарова от СУ "Св. св. Кирил и Методий“ във Велинград. Нейният екип демонстрира как отпадъчните материали могат да се превърнат в изкуство и полезни предмети.Третото място зае проектът "С грижа за птиците през зимата“ на Василка Кръстева от Кюстендил, в който участниците изработиха хранилки от биоразградими материали.В направление "Щанд“ бяха наградени осем проекта. Големият победител е проектът "Зелени алтернативи за бъдещето – от игра до иновация“, реализиран от ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров“, ОУ "Стефан Пешев“ и ДГ "Радост“ – Севлиево. Екипът от учители успява да обедини деца и ученици от различни възрасти, които работят съвместно за намирането на екологични решения.Второ място спечели "Невидими, но силни, лоши и добри“ на Ванина Минева и Яна Иванова от ДГ №66 "Елица“ в Панчарево. Проектът запознава най-малките с микроорганизмите и лъченията по достъпен начин.Третото място зае "Мисия Земя–Марс“ на Ива Пейкова от СУ "Васил Левски“ в Севлиево. Те представиха иновативна игра, разработена с помощта на изкуствен интелект, която учи учениците на физика чрез космически мисии.Останалите участници получиха поощрителни награди.Фестивалът се организира от Националния организационен комитет на програмата "Наука на сцената“, Община Севлиево, РУО-Габрово, СУ "Васил Левски“ – Севлиево и Съюза на физиците в България, със съдействието на Фондация "Еврика“, SAP България и Фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Събитието се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.