Учителят по физическо, обвинен в педофилия, остава в ареста
Софийският градски съд определи като неоснователни жалбите на защитата срещу мярката "задържане под стража". Тройният съдебен състав категорично се съгласи с всички доводи на първоинстанционния съд и не възприе изразената от адвокатите теза, че има противоречиви показания на пострадалата.
Няма опасност от укриване на учителя, но има риск от извършване на ново престъпление. Има данни за предприети действия от ръководството на училището още през 2024 г., когато му е отправено и предупреждение, но въпреки това той го е пренебрегнал.
Липсват данни по делото да е отстранен като учител. Пред съда обвиняемият призна вината си и каза, че иска да се извини.
Определението на СГС е окончателно.
