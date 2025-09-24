ЗАРЕЖДАНЕ...
Удар! Хванаха контрабанда за над 800 000 лева!
©
На 21 септември през нощта на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът е турски гражданин, който представя документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".
Превозното средство е избрано за щателна митническа проверка. При последвалия физически контрол в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса (109 972) кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева (421 708,43 евро).
Тютюневите изделия и товарният автомобил са задържани.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
Още от категорията
/
Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лв., без книжка за 2 месеца и без кола за 1 месец
23.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.