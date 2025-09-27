ЗАРЕЖДАНЕ...
Удари ни силно слънчево изригване с мощен интензитет
©
Според учените, 15-минутното изригване M1.1 е било засечено в рентгенови лъчи в група слънчеви петна 4232 (N03E71). То се е случило в 10:14 ч. московско време в събота, 27 септември.
От няколко дни се регистрира леко повишена слънчева активност, което представлява умерен риск за Земята. Досега обаче не са докладвани потенциални магнитни полета.
Учените са регистрирали преди това изригване с предпоследния интензитет от клас М в сряда, 24 септември. То е продължило 47 минути, пише "Телеграф".
Още от категорията
/
Процедурите с ботокс са добре познати в естетичната медицина, но имат приложение и в офталмологията
17:37
Проф. Георги Близнашки: Бурята, която наблюдаваме е буря в чаша вода, защото като цяло курсът на държавата е правилен
12:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.