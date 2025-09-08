Илияна Йотова на тържествената сесия на Общинския съвет. На сесията беше взето единодушно решение вицепрезидентът да бъде удостоена със званието "почетен жител“ на Стар Бешенов. Общината е известна като столицата на банатските българи, тъй като в нея живеят предимно хора с български произход. Те са наследници на преселилите се от България след потушаването на Чипровското въстание през 1688 г.
Вицепрезидентът беше удостоена с почетното звание заради активната ѝ дейност с банатската общност за запазване на българския език и идентичност, за развитието на българските училища и българската култура, съобщиха от прссекретариата на д.г.
"Приемам това отличие като признание за взаимното ни доверие – между България и Румъния, между българския и румънския народ, между българите тук и в България. Като признание за всички българи, които съхраняват далеч от прародината българската идентичност близо 3 века“, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.
Тя благодари на румънската държава за политика ѝ спрямо националните малцинства. "Вие не просто изпълнявате европейска политика, а показвате колко е важно да живеят заедно различни култури и така всички да бъдем по-богати“, подчерта вицепрезидентът. Йотова посочи, че банатските българи пазят своята самобитност и същевременно са достойни граждани на Румъния. Банатските българи са официално признати и имат свой представител в румънския парламент – Георги Наков, който е и председател на Съюза на банатските българи в Румъния.
"България и Румъния винаги са вървели заедно по европейския път. Предстои ни да осъществим още много европейски и двустранни проекти, за да развиваме нашите страни – да има добра инфраструктура и свързаност, повече възможности за развитие на младите хора. Нашите европейски партньори все по-ясно ще осъзнават ключовата роля на тази част на Европа и че тя трябва да бъде развита“, заяви вицепрезидентът по време на тържествената сесия на Общинския съвет.
По-късно Йотова се срещна с представители на Съюза на банатските българи и разговаря с учители по български език. Вицепрезидентът посети Музея на българското малцинство, както и Римокатолическата църква "Успение Богородично“, където разговаря със свещеници от български произход.
"С Вас при нас е дошла Родината. Предайте на нашите сънародници в България, че в Банат имат добри братя и сестри. Тук създадохме една малка България“, обърна се Георги Наков към вицепрезидента. Илияна Йотова увери представителите на банатските българи в неизменната подкрепа на президентската институция.
Вицепрезидентът беше в Стар Бешенов за честването на 280-годишнината на Теоретичния лицей "Св. св. Кирил и Методий“, който е най-старото създадено от българи училище зад граница. По повод годишнината деца от български произход пяха български песни и танцуваха български народни танци.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.