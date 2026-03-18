Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Народните представители ще гласуват на второ и окончателно четене промените в т.нар. удължителен закон за бюджета. Това ще бъде втора точка в дневния ред. 

Вчера измененията в удължителения закон за бюджета бяха приети на второ четене от ресорната парламентарна комисия по бюджет и финанси.

Остават само две заседания на депутатите, на които трябва да приемат и редица законопроекти от които зависят плащания по ПВУ, Закон за лобизма и Закона за обществения транспорт.

Като първа точка днес депутатите ще разгледат на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.