ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Óèñêè îáùíîñòòà îòíîâî íè å ïîäãîòâèëà èíòðèãóâàùà îíëàéí äèãóñòàöèÿ
4 òîï óèñêè áàðà,
4 èíòðèãóâàùè óèñêèòà,
4-ìà äî áîëêà çàïàëåíè óèñêè ðàçêàçâà÷à.
Áúäåòå ÷àñò îò ïúðâàòà íè ñúâìåñòíà íàöèîíàëíà óèñêè äåãóñòàöèÿ. Òÿ ùå ñå ïðîâåäå íà 07 ìàé /÷åòâúðòúê/ îò 19:00 äî 20:00 ÷àñà.
Ñúñ ñèãóðíîñò îò 8 ñåäìèöè íèêîé îò âàñ íå å ñòúïâàë â ðàáîòåù óèñêè áàð (êàêúâòî è äà å áàð).
Íàé-âåðîÿòíî ñïîìåíèòå çà ïðèÿòíèòå ðàçãîâîðè ñ ïðèÿòåëè äîêàòî îòïèâàòå îò ëþáèìèòå ñè ïèòèeòà áàâíî è íåóñåòíî èçáëåäíÿâàò, à íåâúçìîæíîñòòà äà îïèòàòå íÿêîÿ íîâà îòëåæàëà áëàãèíà, áåç äà ñå íàëàãà äà èíâåñòèðàòå â öÿëà áóòèëêà âè èçíåðâÿ.
Âÿðâàìå, ÷å âè ëèïñâàò è ëè÷íèòå ðàçãîâîðèòå ñ íàñ, ïîñòîÿííîòî ïðèñúñòâèå íà ëþáèìèòå âè óèñêè áàðîâå Caldo, ÑàíäúêÚ, Whisky Library è Tasting Room.
Ñëåä íÿêîëêî óñïåøíè èíäèâèäóàëíè äèñòàíöèîííè óèñêè äåãóñòàöèè íèå ðåøèõìå äà ïîñòàâèì íà÷àëîòî íà ïîðåäèöà îò ñúâìåñòíè ñúáèòèÿ çà íàöèîíàëíî óèñêè òåñòâàíå, ïîä íàñëîâ “Èñòîðèè îò áóòèëêèòå" - 4 òîï óèñêè áàðà, 4 èíòðèãóâàùè óèñêèòà, 4-ìà äî áîëêà çàïàëåíè óèñêè ðàçêàçâà÷à.
Ñúáèòèåòî ùå ñå âîäè åäíîâðåìåííî è íà æèâî îò ëþáèìèòå âè çàâåäåíèÿ Bar Caldo, Whisky bar Sandak ÑàíäúêÚ, The Whisky Library è Tasting Room Bulgaria îò òðè ðàçëè÷íè ãðàäà íà Áúëãàðèÿ - Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ è Âàðíà.
Ñúáèòèåòî ùå ñå èçëú÷âà âúâ Ôåéñáóê è ïîðú÷êàòà íà äåãóñòàöèîíåí ñåò íå å çàäúëæèòåëåí. Âàæíîòî å äà ñìå íà óèñêè âúëíà è äà îòïðàçíóâàìå åäèí íåçàáðàâèì ÷àñ çàåäíî.
Íà 1-òî íè ñúáèòèå ùå äåãóñòèðàìå è ùå ñè ïîãîâîðèì çà:
Glenrothes 18 YO
Glenrothes 18 YOlassic Cut 2019
Woodford Reserve
Highland Park Twisted Tattoo 16 YO
Çîùî òî÷íî òåçè íàïèòêè, ùå ðàçáåðåòå íà ñàìàòà äåãóñòàöèÿ.
Àêî èñêàòå ïðåæèâÿâàíåòî âè äà å ïúëíî ìîæå äà ïîðú÷àòå ñâîÿ äåãóñòàöèîíåí ñåò íà öåíà îò 44 ëâ.
Öåíàòà âêëþ÷âà ïî 25 ìë îò 4-òå èçáðîåíè íàïèòêè, ëóêñîçíè ñòúêëåíè áóòèë÷èöè, ïîäëîæêà è äîñòàâêà ñ êóðèåð. Ñåòîâåòå ñà îãðàíè÷åíè, çàòîâà å äîáðå äà ïîáúðçàòå.
Ìîæåòå äà çàÿâèòå ñâîÿ whisky set:
→ ïî òåëåôîí íà áàðà
→ åëåêòðîííà ïîùà
→ ëè÷íè ñúîáùåíèÿ íà êîéòî è äà å îò èçáðîåíèòå áàðîâå.
Çàÿâêè çà äîñòàâêà ñ êóðèåð çà öÿëàòà ñòðàíàòà ñå ïðèåìàò äî 10:00 ÷àñà íà 05 ìàé (âòîðíèê), çà Ñîôèÿ äî 19:00 íà 06 ìàé (ñðÿäà).
Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 50 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îòâîðèõà òúðãîâñêèòå îáåêòè çà íåõðàíèòåëíè ñòîêè íà ïàçàðèòå âúâ Âàðíà
12:30 / 02.05.2020
Âàðíåíñêè ëåêàð: Áåçñìèñëåíî å äà ñå ñúçäàâà âàêñèíà ñðåùó COVID-19
11:59 / 02.05.2020
Ä-ð Èëèàíà Èâàíîâà å ïúðâèÿò ëåêàð, êîéòî íå óñïÿ äà ïîáåäè êîðîíàâèðóñà
11:07 / 02.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS