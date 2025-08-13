ЗАРЕЖДАНЕ...
Украинска журналистка за акцията в оръжейни офиси в България: Явно някъде службите ви са продънени
"Службата за безопасност на Украйна непрекъснато работи по такива въпроси – търсене на агенти на Русия. Ние ги намираме при нас, как да се учудваме, че има и при вас? Болно ми е, че България може да е замесена. Въпреки, че става въпрос за отделни фирми, тази схема не може да мине без държавата. Явно някъде и българските служби са продънени, което е ужасно", каза пред NOVA украинският журналист Тетяна Станева.
По думите ѝ новината за акцията у нас не е взривила медиите във воюващата страна, а само спорадични издания проявили интерес.
