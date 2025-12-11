Ултрамаратонецът Краси Георгиев: Спортът е начинът да се научиш да си дисциплиниран
© Фокус
Липсата на дисциплина е основната причина за черната статистика по пътищата, смята той. Според него прекалените регулации и забрани не водят до положителен резултат. Вместо това трябва да се наблегне на обучението на младите шофьори и на добрия пример.
"Аз постоянно обикалям из училищата в България и говоря на малките за това какво е истинското. Мисля, че децата разбират. Трябва да си като тях, да им покажеш правилните неща. Всичко става с малки стъпки – да сме по-добри към шофьора на автобуса например, да започнем да обясняваме на децата си, да искаме да сме примерът, който трябва да бъдем за тях. Те имат нужда от това, особено в днешните времена“, смята Георгиев.
Личният пример е много важен, вярва той. "Най-великото нещо е да помагаш на някой. Да видиш светлината в някое дете, в някой младеж или в някой, на който си помогнал – това е идеята, мен това ме надъхва“, сподели ултрамаратонецът.
Толерантността и емпатията са много важни, но според него такава липсват в българското общество.
