ЗАРЕЖДАНЕ...
Управител на фирма за частни линейки: Отнасяме много глоби за превишена скорост, камерите не засичат, че това са линейки
© NOVA
Проблемът се оказва системен за частните фирми за спешна медицинска помощ. За разлика от държавните, които по закон нямат право да напускат пределите на своята област, частните линейки често се налага да транспортират пациенти в критично състояние на стотици километри – например от Смолян до Пловдив. В тези ситуации всяка секунда е от значение и шофьорите са принудени да карат с по-висока от разрешената скорост.
"Отнасяме много глоби за превишена скорост“, споделя пред NOVA Георги Георгиев, управител на фирма за бърза медицинска помощ. Той обясни, че въпреки че линейките са автомобили със специален режим на движение, камерите на КАТ ги засичат и автоматично им издават електронни фишове. Към момента фирмата му е натрупала глоби за над 5-6 хиляди лева.
Парадоксът е, че въпреки спешността на случаите, законът не прави разлика. "Всички, които сме в движение, сме длъжни да изпълняваме закона“, казва Георгиев. От полицията обясняват, че камерите не могат да регистрират дали линейката е с включена звукова и светлинна сигнализация.
Фирмата е принудена да обжалва всяка глоба в съда, което е свързано със загуба на време и финансови средства. Макар съдилищата често да отменят фишовете, процедурата е тромава, а глобите продължават да валят. Собствениците на частни линейки се обръщат към министрите на вътрешните работи и на транспорта с апел за законодателна промяна, която да реши този абсурден казус, в който спасяването на човешки живот се оказва наказуемо.
Още по темата
Над 5500 нарушения за 40 часа: ТОЛ камерите продължават да засичат нарушители, ето къде са най-много
08.09
Олег Асенов: Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост
04.09
Директорът на тол управлението с важна информация за отчитането на средна скорост и претоварване
03.09
Още от категорията
/
Гуцанов: 18 411 родители през миналата година са получавали обезщетение за гледане на дете и в същото време са работили
10:07
След влизането в еврозоната ще получим достъп и до дигиталното евро – ще избираме между кеш, банки и дигитални плащания
08:12
Държавата протегна ръка на гражданските организации – започва съвместна работа и законотворчество
11.09
Анализ: Трета поредна година зрелостниците в 106 училища изкарват под "среден 3" на ДЗИ по БЕЛ – икономистите с решения
11.09
Общопрактикуващ лекар: Няма къде да запишете детето си в момента. Изключително голям е проблемът с новородените
11.09
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
11.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
мемипопу
преди 40 мин.
Линейки излезли от вашия чат са тези "Чатни линейки ..." нали?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.