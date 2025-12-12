Управителният съвет на Българската петролна и газова асоциация избра за свой председател Светослав Бенчев за нов тригодишен мандат.Той е начело на асоциацията от декември 2023 г. С промяна в устава обаче мандатите на председателя стават тригодишни, за да се изравнят с тези на Управителния съвет.Пред членовете на БПГА Бенчев заяви, че ще продължава да отстоява принципите на организацията - равнопоставеност на всички участници на пазара на горива, прозрачност в дейността на БПГА, партньорство с държавните институции, политическите партии и неправителствения сектор.