ЗАРЕЖДАНЕ...
Управителят на НОИ към пенсионерите: Зная как промените в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето
©
Заставам пред вас с мисълта, колко е трудно човек да каже нещо значимо и истинско пред хора, които с опита, натрупан през годините, притежават едно от най-ценните неща – житейската мъдрост. Вие сте поколението, което е вписало в биографиите си повечето от най-важните периоди на най-новата ни история. Често дори си мисля колко много може да се случи в рамките само на един човешки живот, колко много неща и събития човек може да преживее и да види.
Едва ли ще кажа нещо ново, нещо, което не знаете, но привилегията да преживеете не една, а няколко исторически и политически промени, за съжаление, ви направи поколението, което е и най-ощетено от това. Уверявам ви, зная как и многократните промени в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето.
Но когато става въпрос за реформа, за промяна в осигурителната и пенсионната система, е обяснимо донякъде да е трудно и понякога мъчително. Опитваме се да черпим от най-доброто в опита на останалите страни в Европа, минали по този път и постигнали добри резултати. И мога да кажа, че вече сме оставили зад гърба си най-трудния и несигурен период в това отношение.
Мога да ви уверя, че ръководството на Националния осигурителен институт, и аз, в качеството ми на управител, не сме далеч от вашите проблеми, най-малкото защото и нашите родители са част точно от вашето поколение.
Освен това си даваме сметка, че животът тече твърде бързо и неусетно, както обикновено става, ние самите ще се озовем не в "третата възраст“, както често се казва, а аз предпочитам да го нарека – "златния период на живота“.
Затова е задължително всички политици и институции да признаят като приоритет проблемите на възрастните хора и да полагат всички необходими усилията да ви бъдат осигурени спокойни старини и възможност да се радвате на децата и внуците си.
Може да звучи твърде оптимистично, но наистина се надявам това време да не е далеч. Ние от Националния осигурителен институт правим всичко възможно да го приближим по-скоро до вас.
Позволете ми да ви поздравя най-искрено с 1-ви октомври – датата, определена от ООН, за ваш Международен ден!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Още от категорията
/
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:13
Петър Ганев: Ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала
12:13
Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски": В момента възнагражденията на университетските преподаватели отговарят на стандартите в публичния сектор
10:51
Миро Ненков: Прочетете Хипократовата клетва – там не пише, че лекарят е длъжен да работи безплатно или извън работно време
10:15
Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-годишно бебе
08:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.