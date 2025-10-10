Намалението в надлимитната дейност е 90% или 50 млн. лева, които са спестени на данъкоплатците и здравоосигурените лица след стартирането на междуинституционалните проверки и влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване. Това каза управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски пред парламентарната здравна комисия вчера при представянето на резултати от проверките на лечебните заведения за болнична медицинска помощ, предаде"Анализирахме дейността на болниците по два прости критерия. Първият - лечебните заведения, които са с надвишения над 1 млн лева., спрямо 2023 г. и вторият - лечебни заведения, които са надвишили с над 1000% месечните си индикативни стойности, като сравнявахме 2023 г., когато работеха по старите лимити и 2024 г., и 2025 г., когато нямаше лимити", поясни доц. Стефановски.Резултатите сочат, че делът на частните болници по отношение на надлимитната дейност намалява, а този на държавните се увеличава. В списъка са попаднали общо 42 лечебни заведения в цялата страна, сред които държавни, общински, частни, със смесено участие и други."Държавните болници започват да генерират все повече надлимититна дейност. Тоест, собствеността няма никакво значение", констатира управителят.Клиничната пътека с най-голямо надвишаване на месечните стойности е тази за високоспециализираните интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума. Внезапният контрол е бил осъществяваян в дните петък, събота и неделя."Проверките бяха организирани кръстосано, като инспектори в една РЗОК проверяваха лечебни заведения на територията на друга РЗОК. С цел избягване на съмнения в пристрастност и недобросъвестност", коментира доц. Стефановски.И допълва: "Най-голям дял от 61% нарушения са за неспазени задължителни изисквания за изпълнения на клиничната пътека, документалните нарушения са около 32% и неправомерно получени суми от ЗОЛ за медицински дейности, които са гарантирани от бюджета на НЗОК са 7%.От извършените 75 проверки са констатирани 691 нарушения на протокола, установените суми, получени без правно основание, са в размер на 1 014 875.33 лв."Хипотезата, че частните болници правят повече нарушения или източват Касата, не се потвърди от тези проверки", каза още управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски.С цел повишаване на контрола доц. Стефановски предложи въвеждане на електронна здравноосигурителна карта с промяна в Закона за здравното осигуряване. С въвеждането си картата ще замени здравноосигурителната книжка. Идеята е да се използва за задължителна верификация за всяка извършена медицинска или дентална дейност, като верификацията бъде основание за заплащане от НЗОК към болниците.