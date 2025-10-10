ЗАРЕЖДАНЕ...
Управителят на НЗОК: Хипотезата, че частните болници източват Касата или правят повече нарушения, не се потвърди
"Анализирахме дейността на болниците по два прости критерия. Първият - лечебните заведения, които са с надвишения над 1 млн лева., спрямо 2023 г. и вторият - лечебни заведения, които са надвишили с над 1000% месечните си индикативни стойности, като сравнявахме 2023 г., когато работеха по старите лимити и 2024 г., и 2025 г., когато нямаше лимити", поясни доц. Стефановски.
Резултатите сочат, че делът на частните болници по отношение на надлимитната дейност намалява, а този на държавните се увеличава. В списъка са попаднали общо 42 лечебни заведения в цялата страна, сред които държавни, общински, частни, със смесено участие и други.
"Държавните болници започват да генерират все повече надлимититна дейност. Тоест, собствеността няма никакво значение", констатира управителят.
Клиничната пътека с най-голямо надвишаване на месечните стойности е тази за високоспециализираните интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума. Внезапният контрол е бил осъществяваян в дните петък, събота и неделя.
"Проверките бяха организирани кръстосано, като инспектори в една РЗОК проверяваха лечебни заведения на територията на друга РЗОК. С цел избягване на съмнения в пристрастност и недобросъвестност", коментира доц. Стефановски.
И допълва: "Най-голям дял от 61% нарушения са за неспазени задължителни изисквания за изпълнения на клиничната пътека, документалните нарушения са около 32% и неправомерно получени суми от ЗОЛ за медицински дейности, които са гарантирани от бюджета на НЗОК са 7%.
От извършените 75 проверки са констатирани 691 нарушения на протокола, установените суми, получени без правно основание, са в размер на 1 014 875.33 лв.
"Хипотезата, че частните болници правят повече нарушения или източват Касата, не се потвърди от тези проверки", каза още управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски.
С цел повишаване на контрола доц. Стефановски предложи въвеждане на електронна здравноосигурителна карта с промяна в Закона за здравното осигуряване. С въвеждането си картата ще замени здравноосигурителната книжка. Идеята е да се използва за задължителна верификация за всяка извършена медицинска или дентална дейност, като верификацията бъде основание за заплащане от НЗОК към болниците.
