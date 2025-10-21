ЗАРЕЖДАНЕ...
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
©
С Постановление на Министерския съвет от 4 юли 2025 г. е приет нов Устройствен правилник на Министерството на енергетиката. Създадена е самостоятелна дирекция "Изпълнение на енергийни проекти", чиито функции са свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти в областта на енергетиката, финансирани от различни източници. Министерството е отговорно за изпълнението на програми и управлението на средства за инвестиции в областта на енергетиката на значителна стойност и от стратегическо значение за страната. Всички те са обвързани с времеви ограничения за усвояване на ресурса и изпълнение на дейностите, което налага мобилизирането на голям брой експерти едновременно.
МЕ не разполагаше с обособена дирекция, на която да бъде възложено изпълнението на функциите по изпълнение на НПВУ, Модернизационния фонд, Европейския социален фонд и други програми и проекти. В тази връзка е увеличена щатната численост на администрацията с 18 щатни бройки, реализирана чрез намаляване на щатната численост на персонала на други администрации.
В резултат на структурните промени са изплатени и продължава изплащането на обезщетения по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Направеният анализ на изпълнението на бюджетните разходи на министерството
сочи, че се очаква икономия на средства за издръжка и недостиг на средства за персонал.
Още по темата
/
Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ
25.09
Желязков: Има всички предпоставки в най-скоро време Комисията за противодействие на корупцията да бъде с нов състав
26.07
Ивайло Калфин за новия бюджет на ЕС: Сега основният критерий ще бъде дали изпълняваме обещаните реформи, а не просто дали харчим парите
23.07
Още от категорията
/
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
16:12
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващото мнозинство, по-скоро са разтревожени са опозицията и коментаторите
20.10
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"
20.10
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 250-300 хиляди
20.10
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.