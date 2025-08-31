ЗАРЕЖДАНЕ...
Урсула фон дер Лайен на въпрос относно Северна Македония и ЕС: Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати
© Булфото
"Всички знаем, че успешното разширяване е в интерес на ЕС“, коментира още тя.
Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот днес.
Още по темата
/
Гръцка евродепутатка, която се определя като македонка: Българите са прави! Хората в Скопие говорят български!
01.08
Мицкоски: Съвместна резолюция с България в ЕП е отговор на "единственото условие" на президента Радев
21.07
Марин Райков: Някой в Скопие прецени, че ЕС ще бъде външен попечител на антибългарската идеология
17.07
Радев: Добронамерени сме към РСМ, въпреки наситения с омраза и обиди език към нас, тя сама се стопира по пътя към ЕС
14.07
Красимир Каракачанов: Нашите министри не защитават българската кауза, проспахме доклада за РСМ
11.07
Външното министерство на Северна Македония: Подобни изявления с неподходящ език са пряко нарушение на основните принципи на международното право
10.07
Външно с остра реакция относно изказването на Мицкоски: България няма да толерира език на омраза и лични нападки
10.07
Още от категорията
/
Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат
20:20
Диян Стаматов: Децата започват училище с желание, но ентусиазмът им намалява - необходима е промяна
17:35
Експерт: Юридическият контрол в онлайн средата и по отношение на изкуствения интелект е много труден
30.08
Калин Стоянов с остра реплика към Иван Демерджиев: Той е последният човек, който ще ми дава съвети!
30.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.