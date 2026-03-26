Ускоряваме Зеления преход: "Европейски пътища" инвестира в устойчиви умения и бъдещето на инфраструктурата
©
Проектът е фокусиран върху надграждане на знанията, уменията и професионалната експертиза на служителите с целенасочени обучения, пряко обвързани с динамиката на съвременната работна среда. В програмата ще се включат 44 служители от компанията, като акцентът е поставен върху темата "Зелен преход в пътното строителство“.
В рамките на обучителния процес участниците ще развият практически и теоретични компетенции в областта на устойчивите строителни практики, прилагането на екологични стандарти и регулации, ефективното управление на ресурси и повишаването на енергийната ефективност. Допълнителен фокус ще бъде поставен върху оценката на екологичното въздействие, усъвършенстването на управленски подходи за контрол и мониторинг, както и интегрирането на дигитални технологии и иновации в строителните процеси. Съществен елемент от програмата е разработването на стратегии за редуциране на въглеродния отпечатък.
"Инвестицията в хората е инвестиция в устойчивото бъдеще на нашия сектор. Чрез този проект не само повишаваме експертизата на екипа, но и активно допринасяме за реалния преход към по-екологично и иновативно пътно строителство“, коментира Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на “Европейски пътища".
С реализирането на инициативата компанията затвърждава своята дългосрочна визия за адаптивност към новите икономически реалности, насърчаване на ученето през целия живот и устойчиво повишаване на организационната ефективност и конкурентоспособност.
Проектът представлява ключова стъпка в ангажимента на компанията към Зелената трансформация на индустрията и утвърждаването на отговорни, ресурсно ефективни и екологично ориентирани бизнес практики.
Още по темата
/
Още от категорията
/
80% от клиентите на топлофикациите в страната са подменили измервателните си уреди с дистанционни
11:51
Йордан Вълчев: Договорите за ремонти на пътища се подписват преди началото на строителния сезон
09:02
Доц. Атанас Мангъров: Няма предпоставки за паника за епидемия от морбили, но реална опасност има
25.03
Проф. Владимир Чуков: Конфликтът ескалира до степен, при която може да се стигне до промяна на геополитическата карта
25.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.