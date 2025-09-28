ЗАРЕЖДАНЕ...
Успех за българския туризъм: Евростат ни подреди на второ място в ЕС по увеличение на пакетните почивки
©
Цените на пакетните почивки са се увеличили с по-умерени темпове от май 2025 г. насам (+1,7% в сравнение с май 2024 г.). За сравнение, през цялата 2024 г. и началото на 2025 г. годишните увеличения са били под 7% само през юли 2024 г. и март 2025 г.
През август 2025 г. най-голямо увеличение на цените е регистрирано за пакетните почивки, продавани в Естония, където цените са се повишили с 39,5% в сравнение с август 2024 г. България е следващата с 23,0% увеличение, пред Дания с 12,0%.
За разлика от това, 3 страни от ЕС са регистрирали намаление на цените: Белгия (-7,0%), Швеция (-5,6%) и Испания (-0,1%).
Още по темата
/
Ухапванията от морските костенурки зачестяват на плажовете в Гърция, предупреждават експертите
26.09
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
13.09
Голяма промяна в Турция през изминалата нощ: Таксата за пътуване в чужбина е увеличена на 1000 лири
09.09
Още от категорията
/
От бранша алармират: Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози
11:53
Премиерът пред американския бизнес: България предлага достъп до над 500 милиона потребители от ЕС и 1,3 милиарда клиенти в близки региони
26.09
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
22.09
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
21.09
Директор на голяма банка: България е сред държавите с най-ниски разходи за ежедневни банкови операции
20.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.