Óñòàíîâèõà êîè ñà ïîõèòèòåëèòå íà ïëîâäèâñêèÿ ó÷åíèê

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Îò ñâîè èçòî÷íèöè "Áëèö" èíôîðìèðà îùå, ÷å æåðòâàòà å ó÷åíèê îò Ñïîðòíîòî ó÷èëèùå, òðåíèðà áîðáà. Äâàìà îò ïîõèòèòåëèòå íà äåòåòî ñà áèâøè ó÷åíèöè, çàâúðøèëè ïðåäè 1-2 ãîäèíè ñúñ ñïåöèàëíîñò áîðáà. Äîêàòî ñà áèëè çàåäíî â ó÷èëèùå, ìåæäó æåðòâàòà è ïîõèòèòåëèòå å èìàëî ñïîðîâå. Òå îáà÷å íå ñà áèëè çà ìîìè÷å, à îò äðóãî åñòåñòâî.
Îò ïîëèöèÿòà èçëÿçîõà ñ îôèöèàëíî ñúîáùåíèå çà ñëó÷àÿ. Ìàëêî ñëåä 17 ÷àñà íà 21 ìàé âúâ Âòîðî ÐÏÓ å ïîäàäåí ñèãíàë, îò ñëó÷àåí ìèíóâà÷, êîéòî ñå ïðèòåêúë íà ïîìîù íà ìîì÷å, áåç äðåõè. Ïðåä óíèôîðìåíèòå ñëóæèòåëè ìëàäåæúò îáÿñíèë, ÷å òðèìà ìúæå, åäèí îò êîèòî ïîçíàâà ëè÷íî, ñà ãî ïðèíóäèëè äà ñâàëè äðåõèòå ñè, çàñíåëè ãî ÷èñòî ãîë è çàïëàøèëè, ÷å ùå ãî ïóáëèêóâàò â ñîöèàëíèòå ìðåæè. Çà äà íå ãî íàïðàâÿò ïîèñêàëè ìîì÷åòî äà èì ïëàùà ñóìàòà îò ïî 1000 ëâ. Óñòàíîâåí èçâúðøèòåëÿò íà ïðåñòúïëåíèåòî è íåãîâèòå ñúó÷àñòíèöè. Òàðòîðúò å 23-ãîäèøíèÿò Õðèñòèÿí Ê. Òîé å ñ êðèìèíàëíà ïðîÿâà çà øîôèðàíå ñëåä óïîòðåáà íà íàðêîòèöè ïðåç ïðîëåòòà íà ìèíàëàòà ãîäèíà. Ïîìàãàëè ñà ìó íåãîâèÿò áðàò Ïàâåë Ê., íà 20 ãîäèíè è òåõåí àâåð - Ïëàìåí Ò., ñúùî íà 20 ãîäèíè. Ñëåä çàäúðæàíåòî èì â àðåñòà, òðèìàòà ìúæå ñà íàïðàâèëè ïúëíè ñàìîïðèçíàíèÿ.
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10:53 / 20.05.2020
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08:31 / 20.05.2020
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13:02 / 21.05.2020
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17:04 / 21.05.2020
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14:34 / 20.05.2020
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