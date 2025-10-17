ЗАРЕЖДАНЕ...
Установиха над 530 претоварени камиона, откакто тол системата мери в движение
Международният шофьор Февзи Чакракчиев е съгласен, че претоварените камиони са опасни.
"Забавят движението и разбиват пътя", твърди пред bTV Февзи Чакракчиев, шофьор на камион.
"В Европа действат, в Турция действат. Но там е по-различно. Във всеки град вход или изход има кантари…. Не можеш да минеш без да те претеглят", твърди Чакракчиев.
От сряда у нас в движение се претегля всяка ос на камиона.
"Имаме вече рекордьор, който се е движил с 67 тона", каза Красимир Чакъров, началник на отдел "Контрол и правоприлагане" от бг тол. "При допустими 40 тона. Това е разлика от 27 тона".
Засега се замерва на 10 точки в участъци със засилен трафик. До края на следващата година ще са 100.
"Претоварени камиони с по над 20 тона и отгоре, представете си този камион, ако се движи в пресечена местност, например завои или спускания, какво може да се случи с един автомобил", заяви още Красимир Чакъров.
През май камион се заби в бензиностанция в района на Радомирци. А експертиза показа, че е бил неправилно натоварен, което вероятно е повлияло на стабилността на ремаркето. С новите системи сега нарушителите са засичани веднага при претоварване, без движението да бъде спирано.
