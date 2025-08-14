ЗАРЕЖДАНЕ...
Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в цялата страна – проверка установява, че работа не е свършена
©
След случая със загиналата на пътя 12-годишна Сияна правителството обяви спешни мерки срещу войната по пътищата. Сред опасните участъци са такива в областите София, Велико Търново, Враца и Пловдив.
Още през април започна спешното обезопасяване на всички тях, а крайният срок е 15 август.
Кръговото към Банкя и магистрала "Струма“. Поставяне на нови пътни знаци, подмяна на мантинели и маркировка. Краен срок - 30 юни.
Месец и половина по-късно екип на bTV проверява какво е изпълнено. Маркировка липсва, а знакът за скорост е избелял.
От пътната агенция обясняват: "Завършено е възстановяването на осветлението в кръстовището и са подменени ограничителните системи, като остава да бъдат заменени и монтирани нови пътни знаци.“
По пътя за Петрохан – отново до 30 юни там е трябвало да бъдат подменени мантинели и маркировка при нужда, както и поставянето на знак - концентрация на ПТП. Проверката показва, че проблеми, свързани с обезопасяването, няма, но има други препятствия. По пътното има разпилян пясък и камъни.
30 юли - краен срок за подмяна на знаци, мантинели и маркировка по пътя Велико Търново - Дебелец. Какво е състоянието му днес екипът проверява с автоинструктора Красимир Йорданов.
"Проблемът е в скоростта. Превишената скорост и забраната за изпреварване – трябва да се ограничи тук изпреварването. Носещият слой вече е износен“, каза той.
В същото време от Пътната агенция твърдят, че са обезопасили 34 от общо 36 критични отсечки.
Надяват се дейностите по последните две да приключат в "най-кратки срокове".
Още през април в предаването "Защо, господин министър" регионалният министър Иван Иванов пък обяви, че ще е безкомпромисен за обезопасяването на пътищата.
Още по темата
/
Бащата на Сияна: Делото е "минирано". Товарът на камиона е освободен без знанието на прокуратурата
06.08
Галерия "Сияна Попова" отваря врати в деня, в който детето трябваше да празнува рождения си ден
02.08
Бащата на Сияна с отворено писмо към всички, които изграждат пътищата на България: Оставете след себе си пътища, които да пазят живот, а не да го отнемат
16.07
Бащата на Сияна: И този уикенд е черен! Апелирам държавата да спре трафика на товарни автомобили през най-натоварените часове през лятото
13.07
Спасяват дядото на Сияна
09.07
Адвокатът на семейството на Сияна: Делото ще бъде прозрачно, съдът си свърши перфектно работата
09.07
Още от категорията
/
Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари за "Спартаните" е като завода за коли на Кирил Петков - без резултат
14.08
Мария Филипова би казала само на президента дали ще стане служебен премиер, една от кандидатките за зам.-омбудсман би приела
14.08
Калин Стоянов пита президента кой е издал заповедта за кортежа му във Варна и защо е помилван "Българският ескобар"
14.08
Тихомир Безлов за шефските бонуси в АПИ: Изходът от проверките зависи от политическите съотношения в правителството
14.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТ...
22:10 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключв...
19:43 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините ням...
19:42 / 14.08.2025
НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седми...
19:42 / 14.08.2025
Предотвратиха нерегламентиран превоз на животни и месо през "Кула...
19:18 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
18:22 / 14.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.