Утре сняг, ето къде
През нощта вятърът ще е слаб от запад-югозапад, а утре – слаб до умерен от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°.
Над планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
