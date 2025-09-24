ЗАРЕЖДАНЕ...
Увеличават стипендиите за студенти и докторанти
Докторантските стипендии нарастват с 27,3 % и ще достигнат 1562 лева месечно, което представлява увеличение със 335 лева спрямо досегашния им размер. Студентските стипендии също се повишават с 15 % – минималният размер става 150 лева, а максималният достига 250 лева.
Това решение е резултат от последователните усилия и и проведени активни политики на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) и добрият диалог между студентската организация и Министерството на образованието и науката. В продължение на години организацията работи целенасочено за повишаване на финансовата подкрепа за студентите и докторантите, като системно поставя темата пред компетентните институции.
През 2023 г. по инициатива на НПСС беше постигнато предходното увеличение на студентските стипендии – тогава минималният размер се повиши от 85 на 120 лева, а максималният от 180 на 200 лева. През 2024 г. организацията продължи активно да настоява за равнопоставеност между студентите, включително тези в частните висши училища и обучаващите се на платено обучение. Днешното увеличение е поредно доказателство за ефективността на положените усилия и за значението на студентското представителство в процесите на формиране на държавната образователна политика.
Последователното нарастване на стипендиите през последните три години създава по-добри условия за академично и научно развитие, осигурява финансова стабилност и укрепва социалната справедливост в системата на висшето образование. Повишенията представляват признание за усилията и постиженията на студентите и докторантите, както и за ролята им в развитието на българското общество и наука.
Националното представителство на студентските съвети в Република България се доказа като основен двигател за реални положителни промени в живота на студентската общност. Чрез последователната си политика и активен диалог с институциите НПСС защитава интересите на студентите и допринася за устойчивото развитие на висшето образование в България.
