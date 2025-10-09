Уволнен полицай заради убийството на Димитър Малинов от Цалапица осъди МВР за 7 хиляди лева. Става дума за бившия началник на "Криминална полиция" в Районното управление в Стамболийски Дамян Капов.Общественото напрежение след убийството прерасна в протести, които се проведоха не само пред полицейското управление, но и пред дома на Капов.Според Административния съд в Пловдив, където е заведено делото срещу Министерството на вътрешните работи дисциплинарното уволнение на Дамян Капов е било незаконосъобразно и е уронило достойнството и доброто му име. Той за втори път съди МВР - първият оспори заповедта за отстраняването си, след което беше преместен в друго полицейско управление. Сега твърди, че е преживял тежък психически срив след уволнението си. Поискал е 15 000 лева обезщетение, но съдът е постановил 7000. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.Атанаска Бакалова определи решението като "шамар по лицето". "Става дума за човека, който отказваше да бъде разбит профила на Митко, каза ни да си търсим хакер. Същият човек ни каза, че близнаците и кокошка не могли да заколят, а Рангел Бизюрев няма как да е виновен, защото имал двупосочен билет за Германия. Очаквахме, че поне ще има виновен за забавеното издирване на Митко, но се оказа, че такъв няма. Синът ми беше седем дни заровен, но виновен няма. Трябваше да има отстранени, а не възстановени на работа. Сами правихме разследване и търсихме Митко. Трима полицаи бяха уволнени по случая, вярвах, че имаме правосъдие, но не е така", каза тя в ефира на NOVA.Бакалова изрази надежда, че на следващото заседание на 6 ноември - втора инстанция на Апелативния съд, Рангел Бизюрев да получи доживотна присъда. "Установено е, че само той е нанасял ударите по Митко, но той не признава това. Детето ми можеше да бъде спасено, но е било заровено, а съучастниците получиха много лека присъда за участие в умишлено убийство. А Бизюрев получи 15 години на първа инстанция, като убийството не беше определено като жестоко, обжалваме тази присъда", допълни почернената майка.Битката ѝ за справедливост продължава вече две години, а през това време всички уволнени и отстранени полицаи по случая успяха да осъдят МВР.