Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева. Новината съобщи ПР-ът на ГЕРБ Никола Николов.

Все още няма официално потвърждение за случилото се.

"Това какво общо има с честността на изборите?", попита Николов във Фейсбук.

Очаквайте подробности.