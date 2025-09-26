ЗАРЕЖДАНЕ...
Ужас на АМ "Тракия"! Тапата е огромна, хората слизат от колите!
© Фокус
Снимките са в района на аутобана преди отбивката за Лозен. Автомобилите се движат с 10 км/ч.
Хората са започнали да слизат от колите, съобщава репортерът ни.
Още по темата
За уикенда: Променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус", в пиковите часове ще са засегнати и камионите
25.09
Още от категорията
/
Петър Ганев: Около 25% от работещите у нас получават своите възнаграждения от публичния сектор
11:44
Силви Кирилов: България е изпълнила няколко програми за превенция на хроничните незаразни болести
11:27
Измамници измислиха "Партийна финансова програма за подпомагане на работещи" – хората се хващат като мухи на мед
10:12
Притеснителен анализ: Очаква се смъртните случаи от рак да се увеличат с близо 75% през следващите 25 години
25.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.