Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Трафикът на АМ "Тракия" е кошмарен и към този час. Тапата в посока Пловдив е километрична, предаде репортер на "Фокус".

Снимките са в района на аутобана преди отбивката за Лозен. Автомобилите се движат с 10 км/ч.

Хората са започнали да слизат от колите, съобщава репортерът ни.