Истински ужас се е разиграл преди дни на ГКПП "Капитан Андреево". Огромна колона от автомобили се е била образувала на границата.Причината - гастарбайтерите се прибират."22.08.2025 г., местно време, 20:30 ч. - Емигранти, които не можаха да влязат в България от "Капъкуле" на граничния пункт "Капитан Андреево" в продължение на 4 часа, се разбунтуваха", пише в описание под видеото.Напрежението обаче е ескалирало, защото от кадри, качени в TikTok става ясно, че хората натискат зверски клаксоните и са излезнали от автомобилите.