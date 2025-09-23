Сподели close
Ужасът по АМ "Тракия" в посока Бургас продължава. Километрично задръстване възпрепятства пътуването по магистралата от изхода на София до Ихтиман. 

Малко след 16 часа започна да се заформя тапа край Вакарел, а по-късно пътуващи съобщиха, че зарастването се разраства. 

Към 21:30 шофьорите съветват да се избере алтернативен маршрут или да се преустановят плановете за пътуване, ако е възможно, за онези, които все още не са тръгнали.